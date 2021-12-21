Пациента больницы Джанелидзе будут судить за нападение на соседа по палате

Мужчина проходит по статье за покушение на убийство.

Паиценту НИИ скорой помощи имени Джанелидзе предъявили обвинение в покушении на убийство за нападение с ножом на соседа по палате, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Напомним, что по версии следственных органов, 27 марта помещенный в стационар мужчина повздорил с другим пациентом. Пребывая в состоянии наркотического опьянения, обвиняемый напал на соседа по палате и нанес ему два удара ножом в область лица и шеи. На помощь потерпевшему пришел охранник отделения, который не позволил сильнее искалечить или убить пациента.

Сегодня мужчину выписали из больницы и сразу доставили для в отделение для проведения следственных действий.

Мужчине предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Ранее мы писали, что подозреваемый в организации убийства 14-летней давности петербуржец отправлен в СИЗО.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу