Пациент НИИ скорой помощи в наркотическом опьянении изрезал ножом другого пациента

Также он сам пострадал.

Пациент НИИ скорой помощи изрезал ножом другого пациента и сам получил повреждения. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел днем 27 марта в палате отделения клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе. По предварительной информации, 28-летний житель Васильевского острова при оформлении документов на выписку, находясь в наркотическом опьянении, получив рюкзак с личными вещами, вытащил из него нож и дважды ударил по шее и лицу 30-летнего пациента, жителя Купчино. Также нападавший сам получил повреждения.

Жертву нападения госпитализировали в палату отделения клинической токсикологии в удовлетворительном состоянии. Агрессора отправили в отделение токсикологической реанимации в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Осенью 2024 года агрессор был судим за хранение наркотиков. Второй участник инцидента был судим семь раз: за наркотики, фиктивную регистрацию, подложные документы.

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Фото: Piter.tv