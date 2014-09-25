После поножовщины в Петербурге пара решила пожениться: суд отправил обвиняемую под домашний арест

Петербурженка пробудет под домашним арестом до 3 сентября 2026 года.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для 24-летней Софьи Т., обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Несмотря на возбужденное уголовное дело, потерпевший заявил, что конфликт уже исчерпан, а пара намерена официально зарегистрировать отношения. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов Северной столицы.

По версии следствия, вечером 2 июля в квартире на Глухарской улице между сожителями произошла ссора на почве ревности. Во время конфликта женщина, как считают следователи, нанесла мужчине один удар ножом в область грудной клетки. Пострадавший получил колото-резаное ранение, которое квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Т. задержали 4 июля и предъявили обвинение по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ. Следствие просило заключить ее под стражу, полагая, что обвиняемая может скрыться, оказать давление на свидетелей или помешать расследованию.

Сама женщина возражала против ареста и просила отправить ее под домашний арест по месту жительства родителей.

При рассмотрении ходатайства суд учел не только тяжесть предъявленного обвинения, но и данные о личности обвиняемой. В материалах дела отсутствуют сведения, отрицательно характеризующие женщину, кроме того, родственники представили положительные характеристики.

Отдельное внимание суд уделил позиции потерпевшего. Мужчина сообщил, что произошедшее стало следствием бытового конфликта, стороны уже примирились, а после случившегося обвиняемая оказала ему необходимую медицинскую помощь. Также он заявил, что они планируют официально оформить свои отношения.

Суд отметил, что сама по себе тяжесть обвинения не может служить единственным основанием для помещения человека под стражу. Такая позиция, как указано в постановлении, неоднократно отражалась в решениях Верховного суда и Конституционного суда России.

В итоге Приморский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу и избрал Софье Т. меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 сентября 2026 года.

Ранее суд арестовал петербурженку за покушение на убийство сына.

Фото: unsplash (Igor bispo)