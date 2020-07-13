Суд арестовал петербурженку за покушение на убийство сына

Наталья Родина заявила в суде, что нанесла подростку ножевые ранения, чтобы защитить его и семью от угроз. Суд арестовал её до 4 сентября.

В Петербурге суд избрал меру пресечения в отношении Натальи Родиной, напавшей на своего несовершеннолетнего сына с ножом в пункте выдачи заказов. Во время заседания в Калининском районном суде женщина заявила, что её действия были направлены на защиту ребёнка и семьи от исходящих угроз. По её словам, она предпочла сделать это сама, чем позволить кому-то другому причинить вред, пишет 78.ru.

Суд установил, что Родина заранее приобрела нож, которым нанесла подростку не менее трёх ударов в область шеи и кистей. Ребёнок получил тяжёлые травмы. Женщина полностью признала свою вину. Ей предъявлены обвинения в покушении на убийство и неисполнении родительских обязанностей. Суд арестовал её до 4 сентября.

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Фото: Piter.TV