Оглашен приговор карманникам, которые искусственно создавали давку в петербургском метро ради краж

Пострадали девять человек, общая сумма ущерба составила порядка 600 тыс. рублей.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении троих мужчин. Им вменили п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Суд установил, что в 2023 году фигуранты похищали имущество пассажиров станций метро "Маяковская", "Гостиный двор" и "Невский проспект". Подсудимые искусственно создавали давку, после чего крали у потерпевших мобильные телефоны и кошельки. Пострадали девять человек, общая сумма ущерба составила порядка 600 тыс. рублей.

Одному из злоумышленников назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, остальным – по 5,5 лет в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Ленобласти, ограбивший обменник на 990 тыс. рублей, ответит перед судом.

Фото: Piter.TV