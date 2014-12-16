Застолье на Обуховской Обороны завершилось поножовщиной

Пострадавшему диагностировали непроникающую резаную рану грудной клетки.

В Петербурге наряд Росгвардии задержал граждан, нанесших ножевое ранение мужчине после совместного застолья. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Утром 7 июля консьерж жилого комплекса на проспекте Обуховской Обороны воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации. К прибывшим росгвардейцам обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что получил повреждения в ходе конфликта с малознакомым гражданином, с которым они распивали алкоголь в одной из квартир жилого комплекса.

Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц, где ему диагностировали непроникающую резаную рану грудной клетки.

На территории ЖК сотрудники Росгвардии совместно с нарядом ППСП задержали четверых граждан в возрасте от 26 до 39 лет, после чего доставили их в 32 отдел полиции.

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Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)