Росгвардейцы задержали водителя, скрывшегося с места ДТП на проспекте Луначарского

Росгвардейцы Выборгского района задержали нетрезвого водителя, который скрылся с места аварии. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Рано утром 16 августа на проспекте Луначарского произошло ДТП. Автомобиль Lexus врезался в две припаркованные машины. Информацию передали всем дежурным нарядам.
Спустя время по подозрению на проспекте Энгельса поймали 34-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что он взял иномарку у своего друга, а сам прав не имеет. Ранее злоумышленника судили за кражу, нарушение неприкосновенности жилища, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
Ранее на Piter.TV: в деревне Макарьино водитель "Нивы" врезался в дерево.
Фото: пресс-служба Росгвардии
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