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Росгвардейцы задержали водителя, скрывшегося с места ДТП на проспекте Луначарского
Вчера, 14:51
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Росгвардейцы задержали водителя, скрывшегося с места ДТП на проспекте Луначарского

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Автомобиль Lexus врезался в две припаркованные машины.

Росгвардейцы Выборгского района задержали нетрезвого водителя, который скрылся с места аварии. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Рано утром 16 августа на проспекте Луначарского произошло ДТП. Автомобиль Lexus врезался в две припаркованные машины. Информацию передали всем дежурным нарядам. 

Спустя время по подозрению на проспекте Энгельса поймали 34-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что он взял иномарку у своего друга, а сам прав не имеет. Ранее злоумышленника судили за кражу, нарушение неприкосновенности жилища, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

Ранее на Piter.TV: в деревне Макарьино водитель "Нивы" врезался в дерево. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: дтп, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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