Росгвардейцы задержали водителя, скрывшегося с места ДТП на проспекте Луначарского

Автомобиль Lexus врезался в две припаркованные машины.

Росгвардейцы Выборгского района задержали нетрезвого водителя, который скрылся с места аварии. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 16 августа на проспекте Луначарского произошло ДТП. Автомобиль Lexus врезался в две припаркованные машины. Информацию передали всем дежурным нарядам.

Спустя время по подозрению на проспекте Энгельса поймали 34-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что он взял иномарку у своего друга, а сам прав не имеет. Ранее злоумышленника судили за кражу, нарушение неприкосновенности жилища, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Ранее на Piter.TV: в деревне Макарьино водитель "Нивы" врезался в дерево.

Фото: пресс-служба Росгвардии