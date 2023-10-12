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Дебошир с проспекта Культуры получил 5 лет в ИК за покушение на жизнь знакомого
Сегодня, 17:40
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Дебошир с проспекта Культуры получил 5 лет в ИК за покушение на жизнь знакомого

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Его действия в суде квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд Выборгского района Северной столицы огласил приговор Роману Белышеву, который привлекался в качестве подозреваемого по делу о покушении на убийство, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде установили, что 29 мая 2024 года Белышев, пребывая в состоянии алкогольного опьянения и находясь на спортивной площадке у дома №12/1 по проспекту Культуры, напал с ножом на своего знакомого. Фигурант уголовного дела нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом в шею и грудь.

Свою вину обвиняемый не признал. Суд квалифицировал действия Белышева как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима.

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Фото: Freepik

Теги: 105 ук рф, 111 ук рф, приговор, проспект культуры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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