Дроппера обязали вернуть петербуржцу похищенные 195 тысяч рублей

Исковые требования прокуратуры удовлетворены Тихорецким районным судом Краснодарского края в полном объеме.

Прокуратура Кронштадтского района взыскала еще с одного дроппера 195 тысяч рублей, похищенных у петербуржца. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Мужчина, действуя под влиянием обмана, перевел на продиктованный мошенником "безопасный счет" 195 тысяч рублей. По данному факту расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе расследования установлена личность дроппера, на чей счет пенсионер перевел денежные средства. Им оказался житель Краснодарского края.

Прокурор Кронштадтского района направил исковое заявление к владельцу банковского счета о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Исковые требования прокуратуры удовлетворены Тихорецким районным судом Краснодарского края в полном объеме.

Также по решению суда ещё один дроп вернет петербургской пенсионерке более 645 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv