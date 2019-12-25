По решению суда дроп вернет петербургской пенсионерке более 645 тысяч рублей

Владельцем банковской карты, на которую потерпевшая перевела деньги, оказался 27-летний житель Омской области.

По иску прокурора Кировского района дроп вернет 75-летней пенсионерке более 645 тысяч рублей. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Проверка прокуратуры показала, что в феврале 2023 года с жительницей Кировского района связались телефонные мошенники, убедившие ее перевести деньги на "безопасный счет". В итоге пожилая женщина отправила более 645 тысяч рублей по номеру карты, продиктованному аферистами.

Владельцем банковской карты, на которую потерпевшая перевела деньги, оказался 27-летний житель Омской области. По закону, правовых оснований для получения от женщины денежных средств у него не имелось. Прокурор Кировского района встал на защиту имущественных прав пожилой петербурженки и обратился с исковым заявлением в суд с требованием взыскать с дроппера в пользу потерпевшей сумму неосновательного обогащения.

Решением Первомайского районного суда Омска в пользу жительницы Кировского района взыскано 645 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Leonardo)