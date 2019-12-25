Дроп-гастролер с Алтая обманул в Петербурге пенсионерку

Пожилая женщина лишилась крупной суммы денег.

Правоохранители провели задержание молодого человека, подозреваемого в причастности к мошенничеству в отношении жительницы Колпино. Об этом сообщила пресс‑служба ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области

По данным ведомства, 27 октября в отделение обратилась 84‑летняя петербурженка. Пенсионерка рассказала, что ей позвонили злоумышленники и под предлогом того, что ее якобы могут привлечь к уголовной ответственности, они убедили передать курьеру 250 тыс. рублей.

Им оказался 19‑летний житель Алтайского края. Молодого человека задержали 11 ноября в Шушарах и доставили в отдел. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы рассказывали о том, что правоохранители задержали 23-летнего дропа из Кудрово, обманувший пенсионерку на 250 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV