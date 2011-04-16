Петербургский суд вынес вердикт подозреваемому в убийстве женщины 1943 года рождения

Коллегия присяжных заключила, что мужчина заслуживает снисхождения.

В Санкт-Петербургскому городском суде вынесли вердикт по делу в отношении Николая Федорова, которого подозревают в убийстве петербурженки 1943-го года рождения на бульваре Новаторов, – передают в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Сторона обвинения полагает, что с 7-го по 8-е января прошлого года обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, напал на пожилую женщину в квартире дома №25.

Имея умысел на убийство, он с особой жестокостью избивал пенсионерку, применяя кулаки, колющий предмет и чайник с кипятком. своими действия Федоров довел женщину до смерти, которая последовала мгновенно после всех причиненных травм.

Федоров вину признал частично и пояснил, что потерпевшую он не бил, а отталкивал, она сама падала и ударялась. Кипятком не обливал, она сама упала лицом в раковину с горячей водой. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Коллегия присяжных ответила на 4 вопроса и вынесла вердикт: вина мужчины доказана, однако заслуживает снисхождения.

Ранее мы сообщали, что петербуржец напал с битой на соседа, потому что тот мешал ему спать.

Фото: Piter.TV