Петербуржец напал с битой на соседа, потому что тот мешал ему спать

Ему огласили приговор по 111-й статьей УК РФ.

Красногвардейский районный суд Северной столицы огласил приговор в отношении Дмитрия Рыбина, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью его соседу с нижнего этажа, – передают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде установили, что поздним вечером 25-го ноября прошлого года фигурант уголовного дела изрядно выпил, после чего напал на не знакомого ему ранее мужчину. Он ударил потерпевшего бейсбольной битой в висок, а затем, когда пострадавший упал без сознания, продолжил избивать его руками. В результате всего этого мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Согласно версии самого Рыбина, он действительно был сильно пьян и его раздражала окружающая обстановка. Он пытался заснуть, но ему не давала покоя громкая музыка, раздающаяся из квартиры сверху, затем – стук в дверь от двух мужчин, еще позже – визит соседа снизу. Последний и "попал под руку".

После избиения Рыбин приподнял потерпевшего и отнес в квартиру, где пытался привести его в чувство, собирался вызывать скорую. После этого мужчина на всякий случай оставил свой номер телефона и пошел спать к себе.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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