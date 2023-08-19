Следствие проводит проверку из-за драки семиклассников в школе Невского района

Санкт-Петербургским следствием устанавливаются причины и обстоятельства драки и травмирования школьника одного из учебных заведений Невского района, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Северной столице.
По данным правоохранителей, в СМИ появилась информация о том, что 24-го апреля в одной из школ ученик седьмого класса напал на сверстника из параллельного класса и нанес тому телесные повреждения. Из-за этого пострадавший был госпитализирован и в данный момент получает медицинскую помощь.
По данному факту в следственном отделе по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Следствие проводит комплекс проверочных мероприятий, пытаясь установить обстоятельства произошедшего и лица виновных в травмировании несовершеннолетнего.
Ранее мы рассказывали, что в МВД Северной столицы обратились с жалобой на мошеннические действия. Жертвы злоумышленников сообщают, что оплачивают покупки ветеринарных препаратов и не могут дождаться получения товаров.
Фото: Piter.TV
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