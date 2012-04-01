Бастрыкин поручил возбудить дело после поножовщины в школе на Каменноостровском проспекте

В ходе происшествия пострадал 20-летний мужчина.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после поножовщины, которая развязалась в спортивной школе Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе российского следствия 29-го апреля.

Напомним, что инцидент произошел 28-го апреля. В Покровскую больницу увезли 20-летнего воспитанника, проживающего в Колпино. У него зафиксировали резаную рану задней поверхности грудной клетки, ягодичной области.

По данным правоохранителей, ножевое ранение 20-летнему молодому человеку нанес ученик 11-го класса, которому 17 лет. По факту данного происшествия в региональном СК организована доследственная проверка по статье 213 УК РФ.

Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О.В. возбудить уголовное дело и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Следственный комитет России

Ранее мы сообщали, что вечером 29-го апреля на проспекте Энтузиастов у дом №49/1 произошло ДТП. В результате аварии скончался 42-летний мужчина, который управлял каршеринговым Kia.

Фото: Следственный комитет России