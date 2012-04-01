Водитель каршеринга скончался после аварии на проспекте Энтузиастов

Предположительно, причиной смерти стал инфаркт.

Вечером 29-го апреля, в 20:30, на проспекте Энтузиастов у дома №49/1 произошло ДТП. В результате аварии скончался 42-летний мужчина, который управлял каршеринговым Kia, – сообщают в пресс-службе МВД Санкт-Петербурга.

Водитель по не выясненным обстоятельствам совершил наезд на препятствие, после чего на место приехали медики и другие оперативные службы. Мужчину экстренно госпитализировали в состоянии клинической смерти. В медучреждении он скончался, предварительно, от инфаркта.

По факту происшествия полицией Петербурга проводится проверка.

Ранее мы рассказывали, что в школе олимпийского резерва, которая расположена на Каменном острове в Петербурге, произошла поножовщина. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП