Подросток ударил ножом воспитанника школы олимпийского резерва на Каменном острове

В Покровскую больницу увезли 20-летнего воспитанника, проживающего в Колпино.

В школе олимпийского резерва, которая расположена на Каменном острове в Петербурге, произошла поножовщина. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел 28 апреля. В Покровскую больницу увезли 20-летнего воспитанника, проживающего в Колпино. У него зафиксировали резаную рану задней поверхности грудной клетки, ягодичной области.

Полиция установила, что в ходе ссоры, переросшей в драку, 17-летний ученик 11 класса напал на пострадавшего. Школьника задержали, опросили и передали родителям. Все обстоятельства случившегося выясняются, проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в Луге женщина попыталась зарезать своего взрослого сына, лежачего больного. Мужчину госпитализировали с ножевым ранением груди.

Фото: Piter.TV