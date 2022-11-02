В Луге женщина пыталась зарезать своего взрослого сына

Оба они были пьяны, а мужчина является лежачим больным.

Жительница Луги пыталась зарезать своего взрослого сына, который является лежачим больным. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".

В Лужскую больницу вечером 24 апреля доставили 34-летнего мужчину с ножевым ранением груди. Его госпитализировали из квартиры на улице Урицкого. По подозрению задержана его 53-летняя мать. Оба были пьяны.

По предварительным данным, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, женщина ножом ударила в грудь своего сына, лежачего больного. После этого она сама позвонила в службу 112.

Пострадавший в тяжелом состоянии помещен в реанимацию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина ранее имел судимости за нарушение неприкосновенности жилища и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Фото: Piter.tv