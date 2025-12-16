На Каменном острове начался ремонт 2-й Березовой аллеи

К настоящему времени завершены работы по перестановке бортовых камней и фрезерованию дорожного полотна.

Специалисты начали ремонт 2-й Березовой аллеи на Каменном острове на участке протяженностью в 1,3 километра. К настоящему времени завершены работы по перестановке бортовых камней и фрезерованию дорожного полотна, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга 17 июня.

Далее планируются укладка асфальтобетона, локальный ремонт тротуаров, а также нанесение разметки термопластиком и восстановление нарушенного благоустройства. В связи с проведением работ с 19 до 20 июня перекроют проезд по 2-й Березовой аллее от аллеи Лессинга до Большой аллеи, по Ломаной аллее и Средней аллее.

Ранее мы рассказывали о том, что на Большом проспекте В. О. ремонтируют участок от 1-й до 23-й линии.

Фото: пресс-служба КРТИ