В Петербурге мошенники обманывают покупателей ветеринарных товаров

Злоумышленники действуют через Telegram-канал фейковой ветаптеки.

В МВД Северной столицы обратились с жалобой на мошеннические действия. Жертвы злоумышленников сообщают, что оплачивают покупки ветеринарных препаратов и не могут дождаться получения товаров, – следует из сообщения пресс-службы петербургской полиции.

Сделала заказ ветеринарных препаратов в телеграмм канале. Со мной связалась менеджер, мы договорились о покупке, выслала номер карты, после чего я перевела деньги за товар. Прошло 2 недели. Нет ни товара, ни денег. Пропали, на связь не выходили. Я им постоянно писала. Сегодня они прислали мне сообщение, что готовы вернуть деньги, для этого мне необходимо указать полный номер карты или оформить возврат по ссылке. Я связалась с банком и там мне сказали, что это ссылка не для возврата, а, наоборот, для списания средств и по ней можно завладеть данными карты… Жительница Санкт-Петербурга

Мошенники действуют через фейковый Telegram-канал "ЗооАптека PRO", маскирующийся под точку продажи ветеринарных препаратов. После жалоб обманутых покупателей фальшивый сотрудник "ветаптеки" продолжает попытки вытянуть средства из своей жертвы, присылая ссылку на списание средств или открыто под надуманным предлогом прося данные банковской карты.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, в пресс-службе МВД Санкт-Петербурга рекомендуют ознакомиться с отзывами реальных пользователей перед покупкой товаров или услуг, а также не спешить переводить деньги на карты физических лиц.

Ранее мы рассказывали, что Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение по делу Александра Андрианова, проводившего нелегальные экскурсии по крышам домов, признав его виновным в предоставлении услуг, создающих опасность для жизни и здоровья клиентов.

Фото: Piter.TV; МВД Санкт-Петербурга