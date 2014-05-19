"Экскурсовод" оштрафован на 100 тыс. рублей за прогулки по крышам в Петербурге

Расследование подтвердило, что в июне 2024 года гражданин Андрианов, не имея необходимой квалификации и профессиональных знаний, организовал коммерческий осмотр крыши дома №32 на Гороховой улице.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение по делу Александра Андрианова, проводившего нелегальные экскурсии по крышам домов, признав его виновным в предоставлении услуг, создающих опасность для жизни и здоровья клиентов. Официальную информацию опубликовала объединённая пресс-служба судов города.

Расследование подтвердило, что в июне 2024 года гражданин Андрианов, не имея необходимой квалификации и профессиональных знаний, организовал коммерческий осмотр крыши дома №32 на Гороховой улице, получив за услугу вознаграждение в размере 4200 рублей, из которых лично себе присвоил 500 рублей. Своими действиями Андрианов создал реальную угрозу жизни и здоровью туристов, принявших участие в опасной прогулке.

В итоге судом было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Ранее охотник из Петербурга заплатил 500 рублей за выстрел в соседа, которого он перепутал с птицей.

Фото: Piter.TV