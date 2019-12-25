Охотник из Петербурга заплатил 500 рублей за выстрел в соседа, которого он перепутал с птицей

Согласно материалам дела, осенью 2024 года Роман совершил два выстрела из официально зарегистрированного ружья Huglu Veyron в лесной зоне Тверской области.

В Петербурге мировой судья судебного участка № 6 рассмотрел дело в отношении охотника Романа, привлеченного к административной ответственности за несоблюдение установленных правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судебных учреждений города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Согласно материалам дела, осенью 2024 года Роман совершил два выстрела из официально зарегистрированного ружья Huglu Veyron в лесной зоне Тверской области. Целью стрельбы стало дерево, на котором, как предполагал стрелок, находилась крупная птица. Впоследствии выяснилось, что объектом атаки оказался сосед Романа по имени Семен.

Сам Роман публично признал свою ошибку и выразил искреннее сожаление по поводу произошедшего случая. Со стороны пострадавшего Семена каких-либо жалоб или требований компенсаций не последовало. Суд назначил правонарушителю штраф в размере 500 рублей.

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Фото: Piter.TV