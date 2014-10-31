В Петербурге прокуратура помогает пенсионеру выселить бывшего зятя

Дело в настоящее время ожидает судебного рассмотрения.

По заявлению пожилого жителя прокуратура Приморского района провела проверку исполнения норм жилищного права.

Установлено, что заявитель и члены его семьи проживают в жилом помещении по договору социального найма, расположенном по адресу: улица Планерная, дом 21, корпус 3. Кроме того, в данной квартире зарегистрирован гражданин, который ранее состоял в браке с дочерью заявителя.

В ходе проверки выяснилось, что указанный мужчина фактически прекратил семейные отношения с заявителем еще в 2007 году, переехал на другое место жительства и не несет никаких обязательств по содержанию жилья. Тем не менее, зарегистрированный гражданин не пожелал самостоятельно сняться с регистрационного учёта.

В результате прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием признать этого гражданина утратившим право пользования жильем и снять его с регистрации. Дело в настоящее время ожидает судебного рассмотрения.

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Фото: Piter.TV