Видео: голодный петербуржец бросил в голову сотрудницы детектор валют

Теперь его ожидает суд.

Петербуржец предстанет перед судом за, что в ресторане быстрого питания бросил в голову сотрудницы детектор валют. Об этом сообщила прокуратура Красносельского района.

По версии следствия, 25 сентября 2024 года 44-летний обвиняемый, находясь в сети ресторанов быстрого питания, расположенном по улице Партизана Германа, учинил конфликт с менеджером. Мужчина взял с кассовой стойки детектор валют и бросил в голову сотрудницы. Пострадавшая получила поверхностную рану височной области, которая сопровождалась нарастающим отеком с выраженным болевым синдромом.

Потерпевшая пояснила, что мужчина громко и беспричинно выражался нецензурными словами, высказывал недовольство, что меню на экране слишком мелкого шрифта. Обвиняемый рассказал, что он был сильно зол и решил проучить работников заведения общественного питания.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: Telegram/ Прокуратура СПб