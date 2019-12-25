Стало известно, в каких районах Петербурга самая высокая стоимость бизнес-ланча

Дороже всего в Курортном районе, где комплексный обед обходится в среднем в 594 рубля.

Бизнес-ланч – привычный вариант для тех, кто хочет быстро пообедать посреди рабочего дня. Однако в Петербурге таких предложений стало меньше, а цены только растут, пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на исследование 2ГИС.

Дороже всего выходит в Курортном районе, где комплексный обед обходится в среднем в 594 рубля. В Петроградском районе минимальная стоимость составляет около 501 рубля, в Центральном районе – 471 рубль. В Адмиралтейском районе за бизнес-ланч просят от 448 рублей, а в Василеостровском и Московском районах – от 441 рубля.

Количество заведений в Северной столице, в меню которых есть бизнес-ланч, уменьшилось на 7%. Сейчас насчитывают порядка 2,9 тыс. кафе с комплексными обедами.

Ранее мы рассказывали о том, что владелец "Булочных Ф. Вольчека" купил целый бизнес-центр в Петербурге.

Фото: Piter.TV