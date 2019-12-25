  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, в каких районах Петербурга самая высокая стоимость бизнес-ланча
Сегодня, 15:46
199
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, в каких районах Петербурга самая высокая стоимость бизнес-ланча

0 0

Дороже всего в Курортном районе, где комплексный обед обходится в среднем в 594 рубля.

Бизнес-ланч – привычный вариант для тех, кто хочет быстро пообедать посреди рабочего дня. Однако в Петербурге таких предложений стало меньше, а цены только растут, пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на исследование 2ГИС. 

Дороже всего выходит в Курортном районе, где комплексный обед обходится в среднем в 594 рубля. В Петроградском районе минимальная стоимость составляет около 501 рубля, в Центральном районе – 471 рубль. В Адмиралтейском районе за бизнес-ланч просят от 448 рублей, а в Василеостровском и Московском районах – от 441 рубля. 

Количество заведений в Северной столице, в меню которых есть бизнес-ланч, уменьшилось на 7%. Сейчас насчитывают порядка 2,9 тыс. кафе с комплексными обедами. 

Ранее мы рассказывали о том, что владелец "Булочных Ф. Вольчека" купил целый бизнес-центр в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бизнес-ланч, кафе
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии