Владелец "Булочных Ф. Вольчека" купил целый бизнес-центр в Петербурге

Владелец крупной сети пекарен купил БЦ на Васильевском острове за 800 млн рублей.

Компания владельца сети "Булочные Ф. Вольчека" Филиппа Вольчека приобрела бизнес-центр на 26-й линии Васильевского острова в Петербурге. Сделка была закрыта в августе. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Речь идет о воссозданном историческом здании бывшей конторы чугунолитейного и бронзового завода Феликса Шопена. Объект адаптировали под современный офисный центр. Его общая площадь составляет около 1900 кв. м, также предусмотрена подземная парковка.

До сделки здание находилось в собственности структуры "Балтинвест УК". По оценкам участников рынка, стоимость объекта могла составить около 800 млн руб.

Участники рынка считают, что новый владелец приобрел бизнес-центр для размещения штаб-квартиры сети пекарен. Сейчас в Петербурге работает около 160 заведений "Булочные Ф. Вольчека".

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Фото: pxhere.com