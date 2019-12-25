Пьяный гость украл 8 кг камбалы из ресторана в Петербурге

Гость ресторана в Петербурге забрал 8 кг рыбы и отправил ее обратно.

В Петербурге гость загородного ресторана "Шаляпин" ночью проник на кухню и забрал из морозильной камеры 8 кг замороженной камбалы. Необычный инцидент произошел 5 сентября, а момент визита мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения. По словам представителей заведения, посетитель находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет Фонтанка.

История получила неожиданное продолжение на следующий день. К ресторану приехал курьер с термосумкой, внутри которой находилась вся пропавшая рыба. Вместе с камбалой мужчина передал рукописную записку, в которой объяснил свой поступок. Он признался, что ночью был пьян, зашел на кухню и забрал упаковки с рыбой, а после того, как протрезвел, осознал произошедшее и решил вернуть продукты.

Однако возвращенную камбалу сотрудники ресторана использовать не стали. В заведении пояснили, что продукты после нахождения за пределами кухни нельзя снова пускать в оборот, поэтому все 8 кг рыбы пришлось утилизировать. Рукописную записку решили сохранить на память. В ресторане назвали произошедшее новым лидером своего "хит-парада" необычных краж. Ранее первое место в нем много лет занимала история с бронзовой скульптурой Федора Шаляпина, которую однажды вынесли из городского ресторана.

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Фото: Piter.TV