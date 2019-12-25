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Ремонт трамвайных путей изменит движение на Благодатной улице с 5 октября
Вчера, 18:58
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Ремонт трамвайных путей изменит движение на Благодатной улице с 5 октября

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В Петербурге на месяц ограничат проезд по Благодатной улице.

В Московском районе Петербурга с 5 октября ограничат движение транспорта на Благодатной улице. Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия в зоне трамвайных путей, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Проезд для автомобилей будет ограничен на участке Благодатной улицы от Московского проспекта до Витебского проспекта. Работы продлятся до 8 ноября.

Водителей призвали учитывать ограничения при планировании маршрутов и быть внимательнее на дороге. Для объезда участка рекомендуется ориентироваться на информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений движения.

Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга
 

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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