Ремонт трамвайных путей изменит движение на Благодатной улице с 5 октября

В Московском районе Петербурга с 5 октября ограничат движение транспорта на Благодатной улице. Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия в зоне трамвайных путей, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Проезд для автомобилей будет ограничен на участке Благодатной улицы от Московского проспекта до Витебского проспекта. Работы продлятся до 8 ноября.
Водителей призвали учитывать ограничения при планировании маршрутов и быть внимательнее на дороге. Для объезда участка рекомендуется ориентироваться на информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений движения.
Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга
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