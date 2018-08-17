Школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства дорожно‑транспортного происшествия, в котором пострадал 12‑летний мальчик. Авария произошла в Невском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 17 ноября в 17:00 напротив дома № 19, корпус 1 по Русановской улице водитель автомобиля Land Rover совершил наезд на ученика шестого класса. Ребенок перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и при этом находился без сопровождения взрослых.

В результате ДТП мальчика доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Сейчас правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали водителя, сбившего двух девушек на тротуаре.

Фото: Piter.TV