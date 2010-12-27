ДТП в Невском районе: "БМВ" сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Вечером 17 августа, на улице Седова серебристый "БМВ" сбил пожилую женщину. Очевидцы сообщают, что пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.

На снимках, которыми поделились прохожие видно, что от удара пострадавшая отлетела на несколько метров.

Очевидцы отметили, что на место происшествия очень быстро приехала бригада медиков, но было уже поздно.

Причина, по которой водитель не заметел пенсионерку не сообщается.

На место аварии также прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК