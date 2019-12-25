  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция задержала 8 подростков, которые приставали к семье в ТЦ Ленобласти
Сегодня, 22:40
85
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

Полиция задержала 8 подростков, которые приставали к семье в ТЦ Ленобласти

0 0

В их отношении возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ.

Сотрудники МВД Всеволожского района Ленинградской области установили личности и задержали подростков, которые агрессивно себя вели и приставали к посетителям одного из районных торговых центров, – сообщают в пресс-службе петербургской полиции.

Всего были задержаны 8 подростков. Все из них несовершеннолетние – им от 10-ти до 17-ти лет. У одного из молодых людей, который 23-го апреля требовал "пояснить за шмот", полиция обнаружила пневматический пистолет. Им подросток угрожал двум братьям, зашедшим в ТЦ. Оружие, приобретенное, со слов парня, на маркетплейсе в интернете, было изъято.

В отношении задержанных было возбуждено дело по уголовной статье за хулиганство (213 УК РФ). По факту произошедшего продолжается проверка.

С учетом возраста участников инцидента материал проверки передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

МВД Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что подозреваемый в убийстве полицейского в Кингисеппе признался, что ему не жалко погибшего.

Фото: Piter.TV

Теги: 213 ук рф, всеволожский район, торговые центры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии