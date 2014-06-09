Подозреваемый в убийстве полицейского в Кингисеппе признался, что ему не жалко погибшего

И что он убил сотрудника МВД, потому что не хотел возвращаться в армию.

Молодой человек, которого подозревают в убийстве полицейского в Кингисеппе рассказал в зале суда о своих мотивах. По словам Руслана Тимофеева, он пошел на преступление, чтобы не возвращаться на службу в армию. Запись разговора с парнем опубликовало издание 78.ru.

При этом, как выяснилось, молодой человек сначала сам подписал контракт и сам же потом "досрочно закончил свой контракт". После дезертирства он находился в розыске, из-за чего его и пытался задержать погибший в Кингисеппе сотрудник МВД Дмитрий Семеновых.

Если бы я поехал в армию, я бы тоже там умер. Поэтому я особо не хотел туда возвращаться, а он пытался вернуть. Руслан Тимофеев, подозреваемый в убийстве полицейского в Кингисеппе

Как говорит Руслан, он не видел другого выхода, кроме убийства подошедшего к нему полицейского. Парень раскаялся в своем преступлении, однако заявил, что погибшего ему не жалко.

Накануне молодой человек был задержан и допрошен. Руслан Тимофеев прятался от силовиков в Сланцевском лесу и готовился к "войне с полицией".

Видео: 78.ru