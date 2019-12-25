Мужчина сломал нос посетителю ресторана в Кингисеппе

Персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Росгвардейцы Кингисеппского района задержали мужчину, нанесшего травму лица посетителю ресторана. Инцидент произошел днем 12 сентября в Кингисеппе, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Между гостями заведения на Большой Советской улице случился конфликт, переросший в драку, в результате которой 45-летний злоумышленник избил 38-летнего оппонента. Персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

К объекту незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны и поймал напавшего, после чего его доставили в отдел полиции. Пострадавшему в больнице диагностировали перелом носа.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка ударила сотрудника ГАИ, защищая нетрезвого сожителя.

Фото: пресс-служба Росгвардии