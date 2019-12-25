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Мужчина сломал нос посетителю ресторана в Кингисеппе
Сегодня, 13:00
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Мужчина сломал нос посетителю ресторана в Кингисеппе

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Персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Росгвардейцы Кингисеппского района задержали мужчину, нанесшего травму лица посетителю ресторана. Инцидент произошел днем 12 сентября в Кингисеппе, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Между гостями заведения на Большой Советской улице случился конфликт, переросший в драку, в результате которой 45-летний злоумышленник избил 38-летнего оппонента. Персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. 

К объекту незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны и поймал напавшего, после чего его доставили в отдел полиции. Пострадавшему в больнице диагностировали перелом носа. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка ударила сотрудника ГАИ, защищая нетрезвого сожителя. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: кингисепп, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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