В Кингисеппе мужчина зарезал полицейского на улице

Оперуполномоченный обратил внимание на прохожего, который был схож по приметам с лицом, разыскиваемым за совершение противоправных действий.

Преступник зарезал полицейского в Кингисеппе и сбежал с места преступления, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

В среду, 23 апреля, в 11:30 у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых, находясь при исполнении служебных обязанностей, обратил внимание на прохожего, который был схож по приметам с лицом, разыскиваемым за совершение противоправных действий.

При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Для его задержания срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти. Ориентировка на преступника передана в полицию соседних районов.

В Московском районе Петербурга проходит оперативно-профилактическое мероприятие.

Фото: Piter.tv