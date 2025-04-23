В Московском районе проходит оперативно-профилактическое мероприятие

Телефон для обращения граждан: 8- 812-573-46-50.

Полиция Петербурга информирует о проведении в Московском районе оперативно-профилактического мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует граждан о том, что на территории Московского района Санкт-Петербурга 23 апреля проводятся межведомственные оперативно-профилактические мероприятия, в том числе, направленные на проверку соблюдения законности пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, а также пресечения незаконного оборота запрещенных предметов и веществ.

Телефон для обращения граждан: 8- 812-573-46-50.

Накануне корреспондент Piter.tv также видел на территории Московского района полицейских, которые проверяли документы у курьеров.

Фото и видео: Piter.tv