Петербуржцы направили 55 обращений в СК за сутки

За прошедшие сутки жители города подали 55 обращений, ещё 44 — из Ленинградской области. Чаще всего людей волновали вопросы ЖКХ, миграции, медицинской помощи и защиты прав несовершеннолетних.

За минувшие сутки в Информационный центр Следственного комитета России поступило 55 обращений от жителей Санкт-Петербурга. Ещё 44 сообщения направили граждане из Ленинградской области. Всего же специалисты центра обработали 997 обращений, из которых 254 поступили по телефону, а 743 — через официальные страницы ведомства в социальных сетях.

Среди наиболее острых тем для жителей двух регионов оказались вопросы миграционной политики, работы жилищно-коммунального хозяйства, оказания медицинской помощи и защиты прав несовершеннолетних. Также граждане обращались по вопросам, связанным с участниками специальной военной операции и их семьями.

За сутки сотрудники Информационного центра предоставили 582 консультации и разъяснения, передали на рассмотрение 415 обращений, организовали 102 личных приёма граждан и обработали 354 сообщения из открытых источников. В ведомстве продолжают принимать обращения жителей по вопросам, требующим правовой оценки.

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