С 1 августа изменятся правила оплаты услуг ЖКХ

В России обновят порядок расчетов за услуги ЖКХ.

С 1 августа в России вступят в силу изменения в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг. Нововведения затронут сроки оплаты, оформление квитанций и порядок перерасчета.

С 1 августа в России начнут действовать новые правила расчетов за жилищно-коммунальные услуги. Изменения коснутся сроков оплаты, передачи показаний счетчиков, оформления платежных документов и перерасчета начислений. Собственники жилья должны будут оплачивать коммунальные услуги до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Управляющие компании обязаны направлять квитанции не позднее 5 числа, чтобы у жителей оставалось не менее 10 дней на оплату. Новые сроки станут едиными и заменят ранее действовавшие условия, предусмотренные договорами.

Передавать показания счетчиков необходимо по-прежнему с 20 по 25 число. Если данные не поступят вовремя или будет пропущена поверка приборов учета, начисления переведут на норматив, который обычно превышает фактическое потребление. При отказе предоставить доступ для проверки оборудования применят повышающий коэффициент. Кроме того, при резком увеличении потребления управляющая компания сможет запросить фотографию счетчика.

Изменится и форма квитанций. Вместо одной общей строки появятся две отдельные графы — содержание общего имущества и текущий ремонт, что позволит собственникам видеть распределение расходов.

Также вводится автоматический перерасчет платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества. Если произойдут перебои, например с горячей водой или отоплением, управляющая компания должна будет самостоятельно оформить снижение начислений без заявления со стороны жильцов.

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