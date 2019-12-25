Сейчас в федеральный закон вносятся поправки.

На российской территории разрешение на строительство в зоне затопления будет выдаваться застройщику только при наличии введенных в эксплуатацию защитных сооружений. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Владимир Кошелев (ЛДПР). Парламентарий из нижней палаты рассказал, что еще в мае 2026 года глава государства Владимир Путин дал поручение законодателям и федеральному правительству разработать меры, которые исключат строительство на территориях, подверженных затоплению, без предварительного возведения там защитных сооружений.

Есть предложение ввести принципиально новую норму: выдавать разрешение на строительство только при наличии уже построенных и введенных в эксплуатацию защитных сооружений. Отсутствие реальной защиты станет прямым и однозначным основанием для отказа в разрешении. Эта мера направлена на предотвращение будущих трагедий, подобных катастрофическим паводкам в Оренбургской области в 2024 году и в Дагестане весной 2026 года. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

Пока что в стране существует правовая лазейка. Речь идет о том, что согласно российскому закону нельзя строить в зонах затопления без инженерной защиты, однако компании указывают в проектной документации планируемые защитные мероприятия, но в реальности их не строят. Таким образом застройщикам выдается разрешение на строительство, но сооружения защиты так и не появляются на местах.

Стало известно о снижении ЖКУ летом из-за отключений воды.

Фото: Piter.tv