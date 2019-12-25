Сенатор Косихина сообщила об изменениях в квитанциях по оплате ЖКХ

С 1 августа 2026 года в России вступает в силу целый пакет важных законодательных изменений.

В Москве прокомментировали разнесении строк "содержание общего имущества" и "текущий ремонт" в квитанциях на оплату за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Изменения вступят в законную силу с 1 августа. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала член профильного комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина. Парламентарий из верхней палаты уточнила, что в федеральное законодательство закрепляется единое правило, согласно которому все квитанции управляющие компании обязаны присылать до пятого числа. При этом оплата за услуги должна производиться до 15-го числа следующего месяца.

Важнейшее направление - наведение порядка и прозрачности в сфере ЖКХ. Квитанции за коммунальные услуги станут понятнее: теперь строки "содержание общего имущества" и "текущий ремонт" будут разнесены отдельно. Каждый собственник должен четко видеть, на что именно идут его деньги. Наталия Косихина, сенатор

Дополнительно политический деятель назвала ключевым изменением поддержку старшего поколения. С1 августа в Социальный фонд России проведет ежегодный автоматический перерасчет страховой части пенсий работающих пенсионеров. Очень важно, что гражданам не нужно собирать справки и писать заявления - система все сделает сама. С учетом индексации стоимость одного пенсионного балла в 2026 году выросла до 156,76 рубля, и максимальная прибавка составит 470,28 рубля", - сообщила Косихина.

Сенатор Косихина рассказала о перерасчете пенсий работающих с 1 августа

Фото: Piter.tv