Сенатор Косихина сообщила об изменениях в квитанциях по оплате ЖКХ

В Москве прокомментировали разнесении строк "содержание общего имущества" и "текущий ремонт" в квитанциях на оплату за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Изменения вступят в законную силу с 1 августа. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала член профильного комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина. Парламентарий из верхней палаты уточнила, что в федеральное законодательство закрепляется единое правило, согласно которому все квитанции управляющие компании обязаны присылать до пятого числа. При этом оплата за услуги должна производиться до 15-го числа следующего месяца.
Важнейшее направление - наведение порядка и прозрачности в сфере ЖКХ. Квитанции за коммунальные услуги станут понятнее: теперь строки "содержание общего имущества" и "текущий ремонт" будут разнесены отдельно. Каждый собственник должен четко видеть, на что именно идут его деньги.
Наталия Косихина, сенатор
Дополнительно политический деятель назвала ключевым изменением поддержку старшего поколения. С1 августа в Социальный фонд России проведет ежегодный автоматический перерасчет страховой части пенсий работающих пенсионеров. Очень важно, что гражданам не нужно собирать справки и писать заявления - система все сделает сама. С учетом индексации стоимость одного пенсионного балла в 2026 году выросла до 156,76 рубля, и максимальная прибавка составит 470,28 рубля", - сообщила Косихина.
Сенатор Косихина рассказала о перерасчете пенсий работающих с 1 августа
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все