Некоторые категории россиян могут одновременно получать две пенсии

Такая возможность предусмотрена только для отдельных категорий граждан при соблюдении установленных законом условий.

У некоторых категорий граждан РФ есть право на одновременное получение двух государственных пенсий. Об этом в беседе с RT сообщил член Совета Федерации Игорь Мурог.

Он отметил, что к таким группам относятся бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, если у них за плечами не менее 15 лет гражданского стажа. Также они имеют 30 пенсионных баллов. Ко второй категории отнесли лица с инвалидностью вследствие военной травмы, участники ВОВ с инвалидностью и отдельные члены семей погибших военнослужащих, космонавтов или ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Сенатор уточнил, что согласно федеральному законодательству, сочетание пенсии с выплатами из негосударственных пенсионных фондов или корпоративными пенсиями не относится к льготе "две пенсии". Речь идет о разных механизмах обеспечения с формированием вторых выплат за счет личных накоплений или программ работодателя. Все условия по пенсиям можно изучить в профильных законах.

Ранее мы сообщали, что в августе пенсионные выплаты будут перечислять с учетом выходных дней.

Фото: Piter.TV