"Приехала к подругам". Мать пропавшей в Белграде петербурженки рассказала о ее поисках

Девушка приехала в столицу Сербии на две недели, чтобы навестить подруг.

Жительница Санкт-Петербурга Людмила Т. уехала в Белград как туристка и пропала. В комментарии 360.ru мать девушки рассказала, что в последний раз дочь выходила с ней на связь в ночь на 25 июля.

Женщина подчеркнула, что дочь приехала в столицу Сербии, чтобы навестить подруг, которые живут там два месяца. Мать получила от нее сообщение 25 июля в 23:20, в нем девушка рассказала, что гуляет с девочками и у нее хорошо. Также она обещала ей позвонить на следующий день.

Куда она собиралась, не знаю. Она больше общалась с девочками, чем со мной", Юлия, мать пропавшей девушки.

Собеседница 360.ru добавила, что дочь сняла в Белграде апартаменты, а когда был последний день аренды, за своими вещами она не вернулась. Подруги подали заявление в полицию и уже появились какие-то наводки.

Мать пропавшей также обратилась в отдел полиции с заявлением. В Белграде предупредили, что, без заявления от Интерпола, они не смогут начать расследование. Посольство России в Сербии находится в контакте с правоохранительными органами, которые ищут пропавшую девушку.

Ранее мы сообщали, что россиянка пропала в Белграде 25 июля, когда планировала пойти в ночной клуб.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)