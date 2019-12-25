В Приморском районе разыграют Кубок России по стрельбе из лука

С 1 по 4 августа в спортивном комплексе "Приморец" (Приморский пр., 56/2) состоится Кубок России по стрельбе из лука. Как сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту, за награды в дисциплинах "классический лук" и "блочный лук" поборются более 300 спортсменов.
В составе сборной Петербурга выступят лидеры национальной команды. Серебряные призеры чемпионата России 2026 года в командных соревнованиях Софья Сухих и Артемий Панько представят город в дисциплине "классический лук". В турнире по стрельбе из блочного лука честь Петербурга будет защищать серебряный призер Кубка Европы 2026 года Анастасия Чуманова.
Расписание соревнований:
Квалификация: 2 августа с 9:00.
Финальная часть: 3 и 4 августа с 10:00.
Вход для зрителей свободный.
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Фото: Magnific (wirestock)
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