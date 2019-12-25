Ленобласть пополнит список базовых футбольных регионов

Этот же статус с 2027 года получат Курская область, республики Калмыкия и Дагестан, а также Красноярский край.

С 1 января 2027 года футбол получит статус базового вида спорта в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Министерства спорта РФ.

Наряду с Ленобластью, этот же статус с 2027 года получат Курская область, республики Калмыкия и Дагестан, а также Красноярский край.

В настоящее время к базовым футбольным регионам России относятся Белгородская, Брянская, Воронежская, Саратовская и Челябинская области, Краснодарский край, ДНР, Татарстан, Чувашия и Ханты-Мансийский автономный округ.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские юниоры завоевали четыре медали на первенстве России по велоспорту.

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