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Ленобласть пополнит список базовых футбольных регионов
Сегодня, 9:56
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Ленобласть пополнит список базовых футбольных регионов

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Этот же статус с 2027 года получат Курская область, республики Калмыкия и Дагестан, а также Красноярский край.

С 1 января 2027 года футбол получит статус базового вида спорта в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Министерства спорта РФ.

Наряду с Ленобластью, этот же статус с 2027 года получат Курская область, республики Калмыкия и Дагестан, а также Красноярский край.

В настоящее время к базовым футбольным регионам России относятся Белгородская, Брянская, Воронежская, Саратовская и Челябинская области, Краснодарский край, ДНР, Татарстан, Чувашия и Ханты-Мансийский автономный округ.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские юниоры завоевали четыре медали на первенстве России по велоспорту.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, спорт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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