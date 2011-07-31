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Нетрезвый мужчина выстрелил в своего оппонента в Кингисеппе
Вчера, 15:38
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Нетрезвый мужчина выстрелил в своего оппонента в Кингисеппе

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Злоумышленника оперативно поймали и доставили в отдел полиции, пострадавший был госпитализирован в больницу.

Росгвардейцы задержали в Кингисеппе нетрезвого 43-летнего мужчину, который выстрелил из пускового устройства в своего оппонента в ходе конфликта. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Местные жители поссорились ночью 15 августа в помещении круглосуточного магазина-бара на улице Воровского. Выяснение отношений завершилось у лютеранской церкви, где один из участников ссоры открыл стрельбу, попав в лицо 22-летнему молодому человеку. 

Злоумышленника оперативно поймали и доставили в отдел полиции, пострадавший был госпитализирован в больницу. Пусковое устройство изъяли. 

Ранее на Piter.TV: подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в Пушкине. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: кингисепп, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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