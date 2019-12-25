Росгвардейцы задержали постояльца хостела в Кингисеппе, вооруженного ножом

Нарушителя поймали с применением газового баллончика и наручников.

Росгвардейцы задержали в Кингисеппе нетрезвого постояльца хостела, который оказал наряду активное сопротивление. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне утром 61-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения в гостинице на Театральной улице, вел себя шумно, мешая другим гостям. Кроме того, он не реагировал на замечания персонала. На адрес прибыли сотрудники вневедомственной охраны. При виде их злоумышленник схватился за кухонный нож.

Нарушителя поймали с применением газового баллончика и наручников. Его доставили в территориальный отдел полиции, нож изъят.

Ранее на Piter.TV: полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на женщину у станции "Проспект Большевиков".

Фото: пресс-служба Росгвардии