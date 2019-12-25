Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на женщину у метро "Проспект Большевиков"

По факту нападения возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

В субботу, 12 сентября, в 14:17 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома 20 по улице Коллонтай неизвестный ранил женщину. Прибывшие на место сотрудники установили, что злоумышленник нанес удар 37-летней петербурженке около 14:15. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям личность подозреваемого удалось установить быстро. Уже 13 сентября полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали 49-летнего мужчину в доме 13 по улице Кржижановского. В настоящее время он проверяется на причастность к совершению данного преступления.

Мужчина доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего он был помещен в специальное помещение для административно задержанных лиц.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и возможные мотивы преступника.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении на Российском проспекте.

Фото: Piter.TV