Группа подростков напала на семью в ТЦ в Ленобласти

Агрессивных подростков зацепила футболка с "аниме-символикой", которую они требовали снять прямо в торговом центре.

Группа подростков напала на семью в одном из торговых центров Ленинградской области. Инцидент, по информации издания 78.ru имел место на Мурманском шоссе.

По данным журналистов, нападавших было около 20-ти человек. Они приставали к людям в холле ТЦ и, в частности, к 25-летнему молодому человеку и его младшему брату 18-ти лет. Агрессивные подростки требовали снять верхнюю одежду и огрызались, когда их начинали снимать на телефон. При этом они угрожали людям предметом, который был похож на пистолет.

Как сообщили изданию пострадавшие, подростки пристали к ним из-за футболки с аниме-символикой. За отказ снять одежду агрессивные подростки преследовали жертв и не давали им выехать с территории ТЦ на стоянке.

Ранее мы сообщали, что Выборгский районный суд Северной столицы огласил приговор Рустамжону Ганиеву, который приревновал возлюбленную и напал на мужчину на Северном проспекте.

Видео: 78.ru