Петербуржца, который из ревности напал с ножом на мужчину, отправили в ИК

Инцидент произошел на Северном проспекте.

Выборгский районный суд Северной столицы огласил приговор Рустамжону Ганиеву, который приревновал возлюбленную и напал на мужчину на Северном проспекте, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что происшествие имело место 12-го октября 2024-го года у дома №6/1. Рустамжон напал на мужчину, сидящего в Peugeot, и ударил его в плечо, чем причинил резаную рану, расценивающуюся как тяжкий вред здоровья.

Ганиев вину признал, в содеянном раскаялся. Пояснил, что ранее проживал с М., они планировали свадьбу. За время сожительства он перевел ей в общей сумме более 500 000 рублей на её различные нужды, она постоянно просила деньги на свои женские прихоти. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Впоследствии Ганиев узнал о неверности своей возлюбленной сожительницы и договорился поговорить с потерпевшим мужчиной. После недолгой беседы они подрались, позже – Ганиев напал с ножом. С места преступления он скрылся на электровелосипеде. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года в ИК общего режима.

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