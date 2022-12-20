На Северном проспекте Петербурга построят современную поликлинику на 1000 посещений

Архитекторы уделили особое внимание планировочным решениям, обеспечивающим логичное зонирование и удобные маршруты движения пациентов.

Комитет по градостроительству повторно согласовал проект медицинского учреждения на участке 116 Северного проспекта. Заказчиком строительства выступает СПб ГКУ "ФКСР", разработчик проекта – ООО "НКС".

Как сообщил портал "Строительный Петербург", новая поликлиника будет оказывать услуги как взрослым, так и детям. Помимо стандартных отделений, в учреждении разместятся:

– специализированное онкологическое отделение

– женская консультация

Архитекторы уделили особое внимание планировочным решениям, обеспечивающим логичное зонирование и удобные маршруты движения пациентов. Фасады здания, выполненные с использованием светопрозрачных конструкций, гармонично впишутся в окружающую застройку.

На прилегающей территории предусмотрены парковочные места для посетителей и зоны озеленения.

В Парголово построят современную поликлинику на 340 посещений в смену.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре