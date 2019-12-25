На Пискаревском проспекте построят новую поликлинику

Здесь будут принимать до 150 пациентов за смену.

Новая поликлиника появится в Красногвардейском районе. Ее планируют построить на Пискаревском проспекте, сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект разработали специалисты ООО "Проектная мастерская "ПЕТЕРГОФ" по заказу СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции". Медицинское учреждение будет принимать до 150 пациентов в смену.

Поликлиника будет включать широкий спектр медицинских подразделений. Среди них — травматологический пункт, лечебно‑профилактическое и педиатрическое отделения. Для удобства пациентов создадут блок консультативно‑диагностического приёма, а также выделят отдельные кабинеты для работы с пациентами, имеющими инфекционные заболевания. Чтобы сделать пребывание посетителей с детьми комфортнее, на этажах (кроме первого и четвертого) разместят игровые зоны.

Особенностью архитектурного решения станет главный вход с двумя выступающими лестничными клетками. За счет углубленной входной группы будет оборудована специальная площадка для хранения детских колясок. Внешнюю отделку фасадов выполнят из керамогранитных плит с полуматовой фактурой.

Благоустройство прилегающей территории тоже продумано: здесь появятся тротуары, хозяйственные площадки и парковка. Чтобы создать приятную атмосферу вокруг поликлиники, высадят деревья и кустарники.

Ранее мы сообщали, что в Кронштадте построят поликлинику на 600 посещений в смену.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре